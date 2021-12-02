ECDC: Пока "омикроном" болеют легко и бессимптомно

Новый штамм коронавируса "омикрон" продолжает распространяться по миру, в Европе число подтвержденных случаев по данным на 1 декабря составило 59, увеличившись за сутки на 15. Об этом сообщает Европейский центр по борьбе с болезнями и их профилактики (ECDC). О случаях заболевания сообщили 11 стран Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕС/ЕЭЗ): Австрия (3), Бельгия (2), Чехия (1), Дания (4), Франция (1, в Реюньоне), Германия (9), Италия (4), Нидерланды (16), Португалия (14), Испания (2) и Швеция (3), - говорится в сообщении ECDC. Также много подозрительных случаев, которые "находятся в стадии расследования".

"Большинство подтвержденных случаев имеют историю поездок в страны Южной Африки, причем некоторые из них совершали стыковочные рейсы по другим направлениям между Африкой и Европой", - отмечает ECDC.

Важная и обнадеживающая информация: пока "все случаи, по которым имеется информация о степени тяжести, были либо бессимптомными, либо легкими. На сегодняшний день среди этих случаев не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая заболевания, ни одного случая смерти", - подчеркивается в сообщении контролирующей службы.

Случаи заболевания были зарегистрированы в 12 странах и территориях за пределами ЕС/ЕЭЗ (Австралия, Ботсвана, Бразилия, Специальный административный район Гонконг, Канада, Израиль, Япония, Нигерия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Швейцария и Соединенное Королевство). В США также сообщили об обнаружении первого заболевшего вариантом коронавируса "омикрон".