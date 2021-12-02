В США выявлен первый заразившийся штаммом "омикрон"

В США зарегистрирован первый случай инфицирования штаммом "омикрон". Заразившийся 22 ноября вернулся из ЮАР.

Положительный тест мужчина сдал 29 ноября. Люди, с которыми он контактировал, не заражены. Об этом рассказал главный инфекционист США Энтони Фаучи (его слова приводит телеканал CNN). Врач отметил, что инфицированный перед поездкой прошел полный курс вакцинации от COVID-19, поэтому болезнь протекает в легкой форме.

Тем временем в Белом доме не исключили введения дополнительных ограничений из-за "омикрона". В частности, может быть полностью закрыто авиасообщение с рядом стран, где уже обнаружена новая разновидность SARS-CoV-2.