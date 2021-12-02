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02.12.2021 13:15
Рубрика: В мире

Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики

Текст: Александр Саможнев
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц окончательно уходит из политики, сообщает газета Kronen Zeitung.
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

"Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии (АНП), скорее всего, займет министр внутренних дел Карл Нехаммер", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

Фото: Joe Klamar / AFP
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Доверенные лица Курца утверждали, что решение об уходе из политики было принято в связи с рождением сына. У него и его подруги Сюзанны Тир 27 ноября родился сын.

Возможно, свою роль сыграли и расследования прокуратуры по экономическим вопросам и коррупции (WKStA), которые вынудили Курца уйти в отставку с поста канцлера в октябре. "Энтузиазм был несколько утрачен", - цитирует газета Heute экс-канцлера.

По информации газеты KURIER, нынешний министр внутренних дел Карл Нехаммер, вероятно, сменит Курца на посту лидера партии.

Напомним, Курц 9 октября ушел в отставку с должности канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером парламентской фракции. Прокуратура в октябре направила запрос в Национальный совет Австрии с целью снятия с Курца депутатского иммунитета. Политик говорил, что не считает себя виновным и докажет свою правоту. По словам экс-канцлера, невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.

Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в октябре информировала о расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 год ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем. Якобы для этого использовались государственные средства, передает РИА Новости.

В мире Европа Австрия

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