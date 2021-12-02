Экс-канцлер Австрии Курц уходит из политики

"Бывший федеральный канцлер Себастьян Курц скоро полностью уйдет из политической жизни. Его пост главы Австрийской народной партии (АНП), скорее всего, займет министр внутренних дел Карл Нехаммер", - пишет издание со ссылкой на свои источники.

Доверенные лица Курца утверждали, что решение об уходе из политики было принято в связи с рождением сына. У него и его подруги Сюзанны Тир 27 ноября родился сын.

Возможно, свою роль сыграли и расследования прокуратуры по экономическим вопросам и коррупции (WKStA), которые вынудили Курца уйти в отставку с поста канцлера в октябре. "Энтузиазм был несколько утрачен", - цитирует газета Heute экс-канцлера.

По информации газеты KURIER, нынешний министр внутренних дел Карл Нехаммер, вероятно, сменит Курца на посту лидера партии.

Напомним, Курц 9 октября ушел в отставку с должности канцлера на фоне расследования антикоррупционной прокуратуры против него, однако остался главой АНП и лидером парламентской фракции. Прокуратура в октябре направила запрос в Национальный совет Австрии с целью снятия с Курца депутатского иммунитета. Политик говорил, что не считает себя виновным и докажет свою правоту. По словам экс-канцлера, невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза.

Прокуратура Австрии по расследованию экономических и коррупционных преступлений в октябре информировала о расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. Речь идет о предполагаемом подкупе СМИ с 2016 по 2018 год ради публикации опросов с положительными откликами об Австрийской народной партии, возглавляемой Курцем. Якобы для этого использовались государственные средства, передает РИА Новости.