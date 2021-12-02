Эксперт рассказал, как Россия защищается от "омикрона"

На сегодняшний день штамма "омикрон" в России нет, рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он добавил, что сейчас этот вариант коронавируса зафиксирован в 26 странах. "Особых сомнений в том что он будет найден и у нас, нет, вопрос только - когда", - цитирует Хафизова Интерфакс.

В связи с новым штаммом активизирована работа по тестированию на коронавирус граждан, которые прилетают из некоторых стран, все положительные результаты отправляются на исследование генома вируса. Кроме того, сокращены сроки, отведенные на исследование генома вируса, "чтобы оперативно оценивать обстановку в стране в части генетического разнообразия коронавируса".

Все полученные образцы отправляются в специализированную базу данных VGARus, которая насчитывает уже свыше 43 тысяч последовательностей.

Ранее первый случай "омикроном" был выявлен в США у мужчины, который 22 ноября вернулся ЮАР.