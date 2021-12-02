Глава ФНЭБ оценил сохранение условий сделки ОПЕК+

Темпы роста производства сохраняются. В январе суммарно страны-участницы сделки увеличат добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Россия в январе 2022 года увеличит добычу на 109 тыс. баррелей в сутки. В результате, добыча в нашей стране вырастет до 10,12 млн баррелей в сутки. Решение альянса наиболее благоприятное для России. Бюджет нашей страны устраивают цены выше цены отсечения - 43,3 доллара за баррель нефти Urals в 2021 году. Все доходы сверх этого уровня направляются в Фонд национального благосостояния. Кроме того, декабрь и январь - пик нефтедобычи российских компаний.

По мнению главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, со стороны ОПЕК+ в сегодняшней ситуации сохранение планов по наращиванию добычи - достаточно рискованный ход. При неблагоприятном развитии событий цены на нефть могут обвалиться и до 60 долларов за баррель, а в случае возникновения паники на рынке - и ниже. С другой стороны, ОПЕК+ существует не первый год, и на принятие решения о корректировке сделки странам не понадобиться много времени. По-видимому, пока альянс решил выждать и посмотреть, как будет развиваться ситуация, считает эксперт.

Ранее многие эксперты ожидали, что ОПЕК+ примет решение снизить темпы прироста добычи в начале следующего года или даже временно заморозит увеличение производства. Это связывали не только со снижением котировок из-за нового штамма короновируса, но и с планами США распечатать свои стратегические резервы нефти. США хотели таким образом добиться падения цен на автозаправках, которые уже несколько месяцев подряд находятся на многолетних максимумах. Но уже перед заседанием министерского комитета ОПЕК+, США объявили о возможном переносе распечатывания нефтяных стратегических резервов.

С точки зрения Симонова, Россия, возможно, согласилась бы и немного снизить темпы прироста добычи всеми участниками сделки до 250-300 тысяч баррелей в сутки. Пока наша страна не успевает наращивать производство оговоренными темпами, считает эксперт. При этом, несомненно, некоторое снижение нефтяных котировок окажет позитивное воздействие на внутренний рынок автотоплива. Давление на цены уменьшится, уточняет Симонов.