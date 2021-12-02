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02.12.2021 11:33
Рубрика: Дороги

Хуснуллин: Трасса М-12 увеличит транзит грузов из Китая в Европу

Текст: Евгений Гайва
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Новая скоростная трасса М-12 Москва-Казань позволит увеличить транзит грузов из Китая в Европу через Россию, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на площадке Второго Евразийского конгресса, организованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

Фото: Виталий Тимкив/ТАСС
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"Мы пару последних месяцев очень активно обсуждаем с китайскими коллегами возможность дополнительного транзита китайских грузов именно автомобильным транспортом. … Буквально 30 ноября был разговор у премьер - министра Михаила Мишустина с председателем правительства Китая. Договорились совместно отрабатывать транспортный коридор", - сказал Хуснуллин.

Он пояснил, что растет транзитная перевозка грузов из Китая в Европу по железной дороге, и этот путь останется основным. Но расчеты показывают, что у грузоотправителей не будет конфликта интересов, если задействовать и автодорогу.

Автомобильная дорога также может дать возможность доставки достаточно большого количества грузов.

По словам Хуснуллина, есть договоренность с коллегами из Казахстана о создании рабочей группы. Предполагается собрать все транспортные потоки от Казахстана, Киргизии, Узбекистана Туркменистана, Таджикистана.

Скоростная трасса Москва-Казань, которая станет частью транспортного коридора Европа-Западный Китай, будет проделана до Екатеринбурга и Новосибирска. Ее планируется построить к 2024 году, сказал вице-премьер.

"Работы уже начались, на участке Москва-Казань работают около 15 тысяч строителей, задействовано 5-6 тысяч единиц техники. Мы за три года эту дорогу построим", - сказал Хуснуллин.