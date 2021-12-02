Индустриальный парк "Великий Камень" в Беларуси получит импульс развития

В Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в Российской Федерации состоялся Деловой форум "Индустриальный парк "Великий камень": лучшие возможности для инвестирования и сотрудничества в ЕАЭС".

В работе Делового форума приняли участие представители более чем полутора десятков посольств иностранных государств в Российской Федерации, перед которыми выступили как сотрудники посольства, так и представители руководства индустриального парка.

Резидентами парка на данный момент являются 83 компании из 15 стран, рассказал во время своего выступления советник-посланник посольства Беларуси в России Павел Легкий.

"Парк расположен в непосредственной близости от аэропорта и железнодорожных путей, крупной автомобильной магистрали, ему предоставлен особый правовой режим для комфортного ведения бизнеса", - сообщил он.

В частности, продолжил советник-посланник, этот режим действует до 2062 года и включает в себя дополнительные преференции для крупных инвестпроектов с объемом вложений от 50 миллионов долларов - льготный период по налогу на прибыль, упрощаются таможенные процедуры, а стоимость земельных участков при оформлении в собственность снижается на 25 процентов.

"4 ноября президенты России и Беларуси подписали документы, которые стали практической основой для углубления интеграции в рамках Союзного государства Беларуси и России. Это крайне важные документы, 28 союзных программ в различных отраслях экономики. В ходе реализации которых будут постепенно сниматься все те существующие на сегодняшний день барьеры, которые препятствуют свободному выходу на рынки и обеспечению равных прав", - резюмировал он, добавив, что углубления интеграции является гарантией доступа не только на белорусский, но и на российский рынок, рынок Евразийского экономического союза.

"Великий камень" нацелен на привлечение высокотехнологичных инновационных предприятий, рассказал в эксклюзивном комментарии для "СОЮЗа" глава администрации Индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко.

"Я считаю, что в России перспективы, связанные с развитием этого направления для нашего индустриального парка, огромны. Российский капитал активно участвует в становлении нашего проекта, но по нашему глубокому углублению российский потенциал должен быть представлен гораздо шире", - уверен собеседник "СОЮЗа".

Совместные интеграционные возможности и более тесное сплочение экономик дают возможность реализовать для российского бизнеса выход не только на евразийское и европейское, но и китайское пространство, напомнил Александр Ярошенко.

"Площадка индустриального парка "Великий Камень" дает возможность объединить усилия экономик и бизнеса наших стран", - резюмировал он.