Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет

США могут разместит свои ракеты средней дальности в Европе уже в ближайшее время. Об этом предупредил министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на совете министров ОБСЕ.

"Архитектура стратегической стабильности стремительно разрушается", - приводит РИА Новости заявление главы МИД РФ.

По его словам, в Европу "возвращается кошмарный сценарий военного противостояния" - НАТО отказывается от предложений России по деэскалации напряженности.

"Напротив, военную инфраструктуру альянса приближают к российским границам", - отметил Лавров.

Ранее он подчеркивал, что заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия к востоку от Германии, если ФРГ откажется поставить его у себя, - безответственны и чреваты "горячим конфликтом".