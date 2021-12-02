Mercedes представил внедорожный "Майбах", созданный при участии модельера

В конце ноября мир попрощался с талантливым модельером и дизайнером одежды Вирджилом Абло, который с марта 2018 года являлся художественным руководителем мужской одежды бренда Louis Vuitton. Как оказалось, Абло успел поработать с Mercedes, где совместно с шеф-дизайнером марки Гордоном Вагнером работал над совершенно уникальным автомобилем.

Дизайнеры не имели ограничений, и проект создавался с нуля. Project Maybach - большой двухместный автомобиль длиной около шести метров, в котором сочетаются элементы Gran Turismo и купе. Силовая установка - электрическая, её параметры не раскрываются, но они становятся не важны, когда начинаешь рассматривать концепт, приглядываться к деталям.

Один из аксессуаров, который привлекает внимание в первую очередь - экспедиционный багажник из круглой трубы, основание которого повторяет верхнюю линию кузова. Внедорожные колёса выглядят мощно, но при этом не лишены элегантности, как и накладки на колёсные арки, закреплённые при помощи клёпок.

У автомобиля нет бамперов, вместо которых - трубчатая конструкция, на которую установлены защитные пластины, двухстворчатый капот, являющийся солнечной панелью, оптика, выполненная в ретро-стиле (или тут зашифрована ДНК нынешнего G-Class?).

Особый шик - салон с сиденьями из валиков, отсутствующей приборной панелью, рулевой колонкой с уникальным механизмом регулировки наклона и просто огромным пространством, которое находится в распоряжении всего лишь двух человек, - водителя и пассажира.

В Mercedes-Benz сообщили, что бесконечно соболезнуют родственникам Вирджила Абло, и опустошены известием о кончине этого великого мастера дизайна, который никогда не боялся бросать вызов устоявшимся правилам, создавая свой амбициозный дизайн.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.