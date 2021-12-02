Мезенцев: Новая военная доктрина СГ - адекватный ответ на негативные процессы

Как адекватный ответ на изменения военно-политической обстановки в Восточноевропейском регионе и "возрастание негативных процессов в сфере безопасности" назвал новую военную доктрину СГ государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Об этом он заявил в четверг на заседании очередной сессии Парламентского собрания Союза двух братских стран.

Как уже сообщал "СОЮЗ", обновленная военная доктрина была утверждена на заседании ВГС 4 ноября. Реализация этого документа, по словам госсекретаря, вписывается "в общую тенденцию наращивания взаимодействия Беларуси и России в сфере активизации сотрудничества предприятий оборонно-промышленного комплекса двух стран, обеспечения военной безопасности, и прежде всего на единой границе Союзного государства".

На заседании сессии, которая состоялась 2 декабря в белорусской столице, были признаны полномочия депутатов Парламентского собрания, делегированных Советом Федерации и Государственной думой Федерального собрания России, прошли выборы председателя и заместителя председателя Парламентского собрания. Кроме того, были утверждены обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители председателей комиссий.

Парламентарии также рассмотрели союзные интеграционные программы и деятельность по законодательному обеспечению их выполнения.

Подробно была проанализирована и ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границах и реакция Евросоюза и других международных организаций на проблемы международной миграции, принято соответствующее заявление Парламентского собрания, сообщает БЕЛТА.