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02.12.2021 13:56
Рубрика: Власть

МИД РФ обеспокоен военной накачкой Украины со стороны НАТО

Текст: Александр Саможнев
Накачка Украины вооружениями подогревает настрой Киева на саботаж Минских соглашений по Донбассу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на сессии СМИД ОБСЕ.

"Идет военная накачка Украины, что подогревает настрой Киева на саботаж Минских договоренностей, подпитывает иллюзию силового решения конфликта", - цитирует РИА Новости Лаврова. ​​​

В Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев направил в Донбасс 125 тысяч военных, то есть половину личного состава ВСУ.

В МИД также заявили о переброске военной техники стран НАТО к российским границам, в Донбассе возросло число западных инструкторов. По мнению Лаврова, украинские власти могут "сорваться на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Кремле назвали действия Украины "очень опасным авантюризмом", который "сопровождается поощрительными неплановыми учениями НАТО".

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Украины Россия и НАТО

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