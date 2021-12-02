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Рубрика: В мире

Минск: МИД заявил о бесперспективности санкционной политики Запада

Текст: Юрий Сизов
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Глубина абсурда решения ЕС об очередном пакете санкций против суверенной Беларуси уже с трудом поддается пониманию, говорится в заявлении МИД, с которым в четверг вечером выступило внешнеполитическое министерство страны.

Фото: Скриншот/CTVBY/ youtube.com
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В документе, текст которого приводит БЕЛТА, с сожалением констатируется, что брюссельские чиновники "несмотря на здравый смысл, предоставленные факты, начатые технические консультации и предпринимаемые белорусской стороной дополнительные меры по сдерживанию нелегальной миграции, лицемерно нанесли санкционный удар".

Более того, в деструктивных целях продолжена открытая демонизация страны, на которую возлагается вся тяжесть ответственности "при наглом игнорировании истинных причин глобального миграционного кризиса". Цель всей этой политики, отмечается в документе МИД, - "экономически удушить Беларусь, максимально усложнить и ухудшить жизнь белорусов. Высокопарные глупости, которые раздаются с европейских трибун, в данном случае не имеют к реальности никакого отношения".

Официальный Минск вынужден признать, что "опираясь на безответственные мантры об ужесточении давления, ЕС по-прежнему остается глух к обращениям миллионов белорусских трудящихся, требующих отмены этих варварских и антигуманных мер". На этом пути Евросоюзу не важно, что пострадают десятки тысяч граждан РБ и членов их семей, европейские потребители, поставщики, бизнесмены и компании.

Фото: ТАСС
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"Такие "мелочи" для брюссельских чиновников ничего не значат, подчеркивается в заявлении, когда "хочется поиграть в геополитику или удовлетворить прагматичные деловые интересы определенных европейских кругов. Именно поэтому в пакет включены белорусские предприятия, не имеющие никакого отношения к миграционному кризису. За этим скрывается желание избавиться от конкурентов".

Губительность и бесперспективность санкций давно очевидна для всех здравомыслящих людей, так же, как и их негативное воздействие на обе стороны. "Вместе с тем исключительно в качестве ответа нами, как и заявлялось ранее, будут приняты жесткие, ассиметричные, но адекватные меры", - отмечается в тексте документа.

"Чем дальше будет продолжаться этот процесс, тем очевиднее становится его опасность уже для стабильности и безопасности всего нашего региона", - считают в МИД Беларуси, и призывают в очередной раз одуматься европейских политиков.

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