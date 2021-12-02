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02.12.2021 17:15
Рубрика: Общество

Невролог назвала три фактора, которые увеличивают риск инсульта в разы

Текст: Нина Егоршева
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Для того, чтобы обезопасить себя от инсульта, важно понять, какие вещи провоцируют подобное состояние, сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на врача-невролога, кандидата медицинских наук Татьяну Сергееву. Медик выделяет минимум три фактора, которые повышают риск инсульта.

Фото: iStock
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Так, по словам Сергеевой, курение повышает риск инсульта на 60%. Тогда как воздержание от вредной привычки в течение пяти лет уменьшает риск подобных проблем со здоровьем до уровня некурящих людей.

На второе место среди привычек, повышающих риск инсульта, специалист ставит систематическое пьянство. По ее мнению, это так же довольно серьезный фактор риска.

Кроме того, прием оральных контрацептивов с высоким уровнем эстрогена увеличивает риск возникновения тромбозов, что аналогичным образом может привести к инсульту.

Ранее были названы блюда, которые не рекомендуется есть при хроническое воспаление организма, которые может быть вызвано такими вещами, как аутоиммунные расстройства, воздействие токсинов, ожирение и малоподвижный образ жизни. Крайне вредной привычкой при наличии подобных называется употребление сахара и рафинированных углеводы.

Общество Здоровье

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