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02.12.2021 17:30
Рубрика: Легковые авто

Nissan представил прототип лунохода

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Nissan. Фото: Пресс-служба Nissan.
Фото: Пресс-служба Nissan.

Компания Nissan представила прототип лунохода, разработанный совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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В луноходе реализована система полного привода e-4orce от электрического кроссовера Nissan Ariya, а также технология управления электромоторами от хэтчбека Nissan Leaf.

Благодаря точной дозировке момента, при активной системе e-4orce колеса ровера не закапываются на сыпучих поверхностях, и он может продолжать движение, расходуя при этом меньше энергии.

Более точные характеристики прототипа лунохода пока не приводятся.

В будущем все технологии, разработанные совместно с космическим агентством, будут использованы в новых автомобилях Nissan.

Ранее о своих планах построить луноход объявила Toyota. Lunar Cruiser оснастят двигателем на водородных топливных ячейках. В них водород путем электрохимической реакции преобразуется в электричество, питающее тяговые электродвигатели.

Сообщалось, что луноход будет размером с два микроавтобуса: длиной 6 метров, шириной 5,2 метра и высотой 3,8 метра. Внутри разместится жилой отсек площадью 13 квадратных метров. В нем смогут расположиться два человека (или четыре, в случае ЧП).

Фото: Пресс-служба Nissan.
#Nissan