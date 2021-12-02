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02.12.2021 18:48
Рубрика: Экономика

Новак: Влияние нового штамма на нефтяной рынок пока не ясно

Текст: Сергей Тихонов

Вокруг нового штамма COVID-19 много неопределенностей, поэтому ОПЕК+ пока будет только внимательно наблюдать за развитием ситуации, считает вице-премьер Александр Новак.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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"Пока объективных причин для изменения условий сделки, нет. Коммерческие запасы нефти в мире на 174 млн баррелей ниже среднего уровня за 5 лет", - сказал он в интервью каналу "Россия-24".

Участники министерской встречи ОПЕК+ 2 декабря не стали менять условия роста добычи нефти на январь 2022 года, несмотря на снижение котировок с 85 долларов до уровня ниже 70 долларов за баррель из-за появления нового штамма коронавируса "омикрон".

Темпы роста производства сохраняются. В январе суммарно страны-участницы сделки увеличат добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Россия в январе 2022 года увеличит добычу на 109 тыс. баррелей в сутки. В результате, добыча в нашей стране вырастет до 10,12 млн баррелей в сутки.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры

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