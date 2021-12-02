"Они на этом ездят"? Американцы оценили УАЗ "Патриот" за 26 тысяч долларов

Спустя неделю после демонстрации на автосалоне в Лос-Анджелесе компания Bremach объявила базовую цену УАЗ "Патриот" 2022 модельного года. За океаном российский внедорожник носит название Bremach 4×4 и стоит 26 405 долларов - 1 миллион 957 тысяч рублей по текущему курсу.

За вариант с обвесом от BMS Alfa и 17-дюймовыми колесами Raceline придется доплатить 3 тысячи 650 долларов, и тогда стоимость машины в рублевом эквиваленте переваливает за 2,2 миллиона рублей.

По словам представителей компании, на которых ссылается портал Carscoops, модель "специально спроектирована и омологирована для американского рынка".

Стоимость "Патриота" для сегмента среднеразмерных внедорожников в США считается привлекательной, особенно с учетом 5-летней гарантии на автомобиль и 10-летней на трансмиссию. Однако большинство пользователей портала она удивила и даже возмутила, многие оказались знакомы с характеристиками машины и историями эксплуатации.

Вот лишь некоторые комментарии:

- Модели УАЗ очень ненадежны и подвержены коррозии, ржавеют за 3-5 лет ... Также этот двигатель очень прожорлив - до 20 литров на 100 километров при езде по городу. УАЗ "Патриот", вероятно, получит 0 звезд в краш-тестах, потому что он был разработан в 90-х ... И да, в США это завышенная цена, в России он стоит от 14 500 долларов!, - пишет пользователь с ником Shelby GT500.

- Любой, кто думает, что это будет продаваться, невежественен. Посмотрите отзывы о них на родине, они ужасно построены. Уплотнения задней двери, которые не защищают от воды и пыли? Неприемлемо для автомобиля, построенного в 1980-х годах, не говоря уже о 2022 годе. У этой вещи даже нет боковых подушек безопасности или шторок безопасности. Как это вообще возможно? 26 тысяч долларов за что-то с нулевым качеством сборки или материалов, функциями безопасности или современным дизайном. Это шутка, - отзывается пользователь HaltestelleLuitpolthafen.

- Надпись BRIO на задней части действительно изящная. Но будет интересно, как этот автомобиль будет работать, скажем, через год или около того, - пишет Paul.

- Они до сих пор это делают? Я приятно удивлен, - высказался 85ZingoGTR.

- Не могу дождаться результатов краш-теста, - отмечает Binbin90.

- Это машина из тех, которые абсолютно никто не собирается покупать, - считает Voltswagen of America.

- А мне это нравится. Это сегмент, от которого отказались все остальные производители, - внес долю позитива пользователь RXseven7sevin.