Песков рассказал о перспективах единой валюты России и Беларуси

Пока предметных переговоров о рубле как единой валюте Союзного государства нет. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас, в том числе за счет подписания солидного пакета союзных программ, не предусматривает введение единой валюты. Поэтому в предметном плане пока конкретных разговоров не велось", - пояснил Песков, комментируя по просьбе журналистов слова белорусского лидера, что единой валютой Союзного государства будет рубль.

"В данном случае речь идет просто о том, что это будет некая денежная единица, гипотетически рассуждая, но предметных переговоров на этот счет пока нет", - продолжил пресс-секретарь президента. "Интеграция между Беларусью и Россией развивается естественным путем, так, чтобы соответствовать уровню готовности и потребности двух стран к дальнейшему продвижению, - отметил он. - Со временем, может быть, до такой глубины интеграции мы и дойдем, и тогда будут вестись детальные переговоры", - пояснил Песков.

На вопрос о том, можно ли считать, что разговоры ведутся, но не носят детальный характер, пресс-секретарь президента ответил утвердительно и напомнил, что есть договор о Союзном государстве, и там тоже говорится о перспективе более углубленной интеграции. "Но до этого нужно еще дойти", - заключил он.