Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о перспективе создания единой с РФ валюты, заявил, что пока рано говорить об этом. "Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать", - цитирует политика РИА Новости.

В этом же интервью российскому информационному агентству Лукашенко отметил, что у интеграции двух стран нет никаких пределов, как и у любого другого процесса. "Философски звучит, но это так", - сказал он.

Ранее Россия и Беларусь подписали 28 интеграционных программ по экономическому сотрудничеству. Также Минск пообещал Москве поддержку в случае агрессии со стороны Украины. "Мы в теснейшей связке - экономически, юридически, политически будем с Россией. Это - главное", - заявил лидер соседнего государства.