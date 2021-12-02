В мире
02.12.2021 04:17

Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос журналистов о перспективе создания единой с РФ валюты, заявил, что пока рано говорить об этом. "Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли. Подойдем - будем решать", - цитирует политика РИА Новости.

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В этом же интервью российскому информационному агентству Лукашенко отметил, что у интеграции двух стран нет никаких пределов, как и у любого другого процесса. "Философски звучит, но это так", - сказал он.

Ранее Россия и Беларусь подписали 28 интеграционных программ по экономическому сотрудничеству. Также Минск пообещал Москве поддержку в случае агрессии со стороны Украины. "Мы в теснейшей связке - экономически, юридически, политически будем с Россией. Это - главное", - заявил лидер соседнего государства.

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