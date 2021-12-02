Президент решит, как долго маршалу и генералу армии оставаться в строю

Новости

Техрегламент о безопасности алкоголя перенесли на два года 20:03
Российский фристайлист Буров выиграл первый этап Кубка мира 19:53
"Автомобилист" обыграл "Спартак" в первом матче под руководством Заварухина 19:48
Под введенные Западом санкции против Беларуси попал сын Лукашенко 19:43
Путин остался недоволен докладом главы Минтруда об оплате труда шахтеров 19:42
Программа и Форум "Развитие регионов. Лучшее для России" пройдут в Сочи 19:39
Полиция Нью-Йорка проверяет информацию о вооруженном человеке у штаб-квартиры ООН 19:39
Трейлер: новый фильм с Охлобыстиным от автора "Временных трудностей" 19:29
Следственный комитет возбудил уголовное дело против своего экс-сотрудника 19:21
Видео: Как в Сочи справляются с последствиями 7-балльного шторма 19:18
Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест 19:15
Приняты рекомендации о послесменной реабилитации шахтеров 19:04
Цена нефти Brent упала ниже 67 долларов впервые с 23 августа 18:59
Новак: Влияние нового штамма на нефтяной рынок пока не ясно 18:48
В центре Москвы Mercedes сбил ребенка и скрылся 18:38
ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 18:06
Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года 18:04
Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности 18:00
Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии 17:58
Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону 17:54
Москва встала в 9-балльных пробках 17:50
Путин поручил актуализировать концепцию информационной безопасности детей 17:48
Мезенцев: Новая военная доктрина СГ - адекватный ответ на негативные процессы 17:39
Прокуратура утвердила обвинение по делу осквернившего мемориал блогера 17:24
Минцифры предложило ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
02.12.2021 19:42
Рубрика: Власть

Президент решит, как долго маршалу и генералу армии оставаться в строю

Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)
"Российская газета" публикует закон N 388-ФЗ, увеличивающий предельный возраст пребывания на военной службе и несколько меняющий порядок заключения нового контракта с военачальниками.

Согласно этому документу, президент страны наделен правом решать, на какой срок следует оставить в строю высшего офицера, достигшего максимальной возрастной планки. Речь в данном случае идет о военных в звании Маршал Российской Федерации, генерал армии и адмирал флота, чья служба по действующим прежде правилам должна была завершиться в 65 лет.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Шойгу вручил награды лучшим формированиям Вооруженных сил

Строго говоря, президент и раньше был полномочен продлять их военную карьеру. Кому - на год, кому - на два, на три... Однако, статья 49 Закона "О воинской обязанности и военной службе" гласила, что таких людей в любом случае положено увольнять в 70 лет. Новый закон это ограничение снял.

Понятно, что такая кадровая практика коснется далеко не всех "возрастных" военачальников. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что по решению президента РФ возможно продление контракта "с наиболее опытными и высококвалифицированными военнослужащими, имеющими воинское звание маршала, генерала армии, адмирала флота".

По факту решение будет касаться руководителей силовых министерств и ведомств, а также их замов при погонах и главкомов видов Вооруженных сил РФ.

Тот же алгоритм, но с иными временными рамками, распространят на военачальников рангом ниже. Так, новый закон разрешает заключать новый контракт с генерал-полковниками и адмиралами до достижения ими 70 лет. А со служивыми, имеющими иные воинские звания, до 65-летнего возраста.

По мнению председателя Комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, такие изменения положительно скажутся на обеспечении обороны страны и закреплении на военной службе высших офицеров, имеющих большой опыт, обладающих развитыми профессионально важными качествами и способных в любых сложившихся условиях выполнить свои задачи.

До принятия закона предельный возраст службы генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-майоров и контр-адмиралов был ограничен 60 годами. Полковников и капитанов 1 ранга - 55. Кадровых военных в другом звании - 50 годами.

Власть Безопасность Президент

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией"
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе