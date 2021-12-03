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3 декабря 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8626)

Федеральный закон от 29 ноября 2021 г. N 388-ФЗ "О внесении изменения в статью 49 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Дата подписания 29 ноября 2021 г.
Опубликован 3 декабря 2021 г.
Вступает в силу 29 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Комментарии Российской Газеты

Президент решит, как долго маршалу и генералу армии оставаться в строю

Принят Государственной Думой 16 ноября 2021 года

Одобрен Советом Федерации 19 ноября 2021 года

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 49 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2014, N 14, ст. 1556; N 26, ст. 3365) изменение, изложив его в следующей редакции:

"3. С военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт о прохождении военной службы в порядке, определяемом Положением о порядке прохождения военной службы:

имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, - на срок, установленный решением Президента Российской Федерации;

имеющими воинское звание генерал-полковника, адмирала, - до достижения ими возраста 70 лет;

имеющими иное воинское звание, - до достижения ими возраста 65 лет.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин