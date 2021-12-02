Два ярославских населенных пункта признаны самыми красивыми в России

Село Заозерье и город Мышкин Ярославской области вошли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России.

По информации департамента туризма региона, торжественные инаугурации прошли в этих населенных пунктах 1 и 2 декабря. Были подписаны хартии и установлены специальные знаки, подтверждающие их новый статус.

Президент Ассоциации самых красивых деревень России Александр Мерзлов, в частности, рассказал, что Заозерье и Мышкин были обследованы во время экспедиции, проведенной при поддержке Ростуризма и ярославского отделения одного из банков. Теперь в российском отделении ассоциации 47 участников.

- Благодаря тому, что мы, в свою очередь, входим в Ассоциацию самых красивых деревень и городков мира, о Заозерье и Мышкине узнают и в других странах, - подчеркнул Александр Мерзлов. - Это мощный бренд, использование которого может дать ощутимый стимул экономическому развитию территории. Кроме того, при поддержке ассоциации и Ростуризма у участников проекта есть все шансы войти в туристические маршруты.

В региональном департаменте туризма отметили, что решение о внесении Заозерья и Мышкина в список самых красивых принималось на основании их соответствия ряду критериев, среди которых - наличие памятников культурного и природного наследия, необходимой туристической инфраструктуры, сохранение традиционных архитектурных объектов, возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, благоприятная экологическая обстановка.

Полученный статус придется подтверждать каждые пять лет.