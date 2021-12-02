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02.12.2021 19:15
Рубрика: Происшествия

Гражданскому супругу Марины Раковой продлили арест

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг, 2 декабря, Тверской суд Москвы продлил арест гражданскому мужу бывшей замглавы министерства просвещения Марины Раковой. Напомним, что Артур Стеценко является фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей Стеценко, обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), до 5 марта 2022 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Фото: Reuters
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"РГ" уже писала, что в четверг в МВД России, чей Следственный департамент ведет расследование этого дела, проинформировали - Марине Раковой вменен еще один эпизод мошенничества. Обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ Раковой предъявил следователь следственной части по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. На этот раз экс-чиновнице инкриминируют обман с трудоустройством гражданского супруга Артура Стеценко.

По версии следствия, в 2017 году гендиректор госучреждения "Фонд новых форм развития образования" Марина Ракова вступила в преступный сговор с исполняющим обязанности гендиректора фонда Максимом Инкиным, еще несколькими сотрудниками и Стеценко. Фонд заключил с последним подложные трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним. В пресс-центре МВД сказали, что следствие выявило факт необоснованной выплаты Стеценко с июля 2017 года по ноябрь 2018-го бюджетных средств.

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