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02.12.2021 21:56
Рубрика: Общество

"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов

Текст: Сергей Бабкин

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с санитарными ограничениями. Как рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" мэр Сергей Собянин, мастер-классы решили не проводить из-за эпидемиологической ситуации.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Мы хотим, чтобы полноценно функционировали катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки, - заявил глава города. - На мастер-классах же общение слишком тесное".

По словам Сергея Собянина, основной акцент будет сделан именно на мероприятиях на открытом воздухе: там риск заражения коронавирусом минимальный.

Ранее "РГ" сообщала, что власти Москвы решили провести фестиваль "Путешествие в Рождество" после годичного перерыва. По оценкам Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом стабилизировалась и позволяет провести праздничные мероприятия к Новому году.

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