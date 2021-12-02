"Путешествие в Рождество" в Москве пройдет без мастер-классов

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с санитарными ограничениями. Как рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" мэр Сергей Собянин, мастер-классы решили не проводить из-за эпидемиологической ситуации.

"Мы хотим, чтобы полноценно функционировали катки, торговля, общепит, елки, украшения, полноценные ярмарки, - заявил глава города. - На мастер-классах же общение слишком тесное".

По словам Сергея Собянина, основной акцент будет сделан именно на мероприятиях на открытом воздухе: там риск заражения коронавирусом минимальный.

Ранее "РГ" сообщала, что власти Москвы решили провести фестиваль "Путешествие в Рождество" после годичного перерыва. По оценкам Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом стабилизировалась и позволяет провести праздничные мероприятия к Новому году.