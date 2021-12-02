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02.12.2021 12:52
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после смерти школьника на экзамене

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области СК начал проверку после смерти школьника на экзамене, сообщает официальный сайт регионального ГСУ СК.

В Подмосковье телефонный мошенник обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей

Специалисты следственного отдела Люберец установили, что у 17-летнего юноши были проблемы со здоровьем. Дополнительно затребована история болезни, другие медицинские документы, опрашиваются учителя и одноклассники. Пока все данные говорят, что смерть парня не связана с криминалом.

Ранее "РГ" писала, что в одной из школ Люберец во время работы над выпускным сочинением скоропостижно скончался одиннадцатиклассник. По предварительным данным, причиной смерти стал отрыв тромба.

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