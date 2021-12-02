В Липецке завели дело о гибели машинистки упавшего крана

Липецкие следователи возбудили уголовное дело после гибели машиниста мостового крана на Новолипецком металлургическом комбинате.

Авария произошла вечером 1 декабря в конвертерном цехе. Упал мостовой кран, работавший на территории отделения слябов. Находившаяся в кабине 29-летняя женщина-машинист погибла на месте ЧП.

- Проводится осмотр места происшествия, изымается необходимая для следствия техническая документация, допрашиваются свидетели, очевидцы и лица, ответственные за безопасность работников на производстве, - рассказали в региональном управлении СКР.