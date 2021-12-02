В ноябре 2021 года дополнительная выручка Калининской АЭС составила 562 миллиона

Новости

В центре Москвы Mercedes сбил ребенка и скрылся 18:38
В Ростове для туристов и молодоженов установили "Вечный календарь" 18:21
ЕС ввел пятый пакет санкций против Беларуси в связи с миграционным кризисом 18:06
Сайт IMDb назвал самых популярных актеров и актрис 2021 года 18:04
Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности 18:00
Меркель поддержала всеобщую вакцинацию в Германии 17:58
Хаузер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону 17:54
Москва встала в 9-балльных пробках 17:50
Путин поручил актуализировать концепцию информационной безопасности детей 17:48
Мезенцев: Новая военная доктрина СГ - адекватный ответ на негативные процессы 17:39
Прокуратура утвердила обвинение по делу осквернившего мемориал блогера 17:24
Минцифры предложило ввести электронный кадровый документооборот на госслужбе 17:24
Лавров предупредил Блинкена об ответных мерах при развертывании сил НАТО 17:15
МВД проводит проверку компании Netflix 17:10
Минюст предлагает создать единый госреестр адвокатов 17:08
Из шахты "Листвяжная" подняли еще три тела 17:07
МВД объявило в розыск сбежавшего из психбольницы мужчину 17:07
В Красноярском крае возбудили дело о порче земли на 270 млн рублей 17:02
Глава ДНР не исключил обращения за помощью к России 17:01
Сервис Disney+ выложил трейлер премьер декабря 16:54
Захарова назвала вступление Украины в НАТО "красной линией" 16:49
Лавров предупредил о скором появлении в Европе американских ракет 16:34
Странам ЕАЭС потребуется 550 млрд долларов для совершения энергоперехода 16:33
В ЮАР назвали основную группу риска для "омикрон"-штамма коронавируса 16:19
Стало известно, сколько россиян зарабатывают через онлайн-платформы 16:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 17:17

В ноябре 2021 года дополнительная выручка Калининской АЭС составила 562 миллиона

В ноябре 2021 года энергоблоки Калининской АЭС выработали 3,08 млрд кВт*ч электроэнергии, превысив показатель за аналогичный период прошлого года на 49,9 млн кВт*ч (1,65%).
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

"Плановое задание Федеральной антимонопольной службы России перевыполнено на 4,4%. Дополнительная выручка составила 562 миллиона рублей", - отметил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев.

Фото: Калининская АЭС
Эксперты МАГАТЭ подтвердили приверженность Калининской АЭС принципам безопасности

За прошедший месяц в энергосистему страны отпущено более 2,9 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 49,9 млн кВт*ч (1,73%) больше, чем в ноябре 2020г. Доля выработанной Калининской АЭС электроэнергии в энергобалансе Тверской области составляет более 80%. Благодаря работе атомной станции за ноябрь текущего года были предотвращены выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме более 1 миллиона тонн.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

Главное сегодня

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное
ОПЕК+ продолжит наращивать добычу нефти, невзирая на "омикрон"
Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР
Лавров пояснил неприемлемость расширения НАТО на восток
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины