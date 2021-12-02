Что помогает Амурской области наращивать объемы строительства

Главными "визитными карточками" сферы строительства в Амурской области еще недавно были обилие рабочих из КНР и большое количество обманутых дольщиков. Сейчас отрасль меняется, при этом ее показатели растут.

Повышая планку

По нацпроекту "Жилье и городская среда" Амурская область должна до 2030 года построить почти 2,7 миллиона квадратных метров. В 2021-м необходимо ввести 220 тысяч "квадратов", а в дальнейшем объемы должны "подрасти" до 352 тысяч квадратов в год.

- В 2019 и 2020 годах мы перевыполняли планы. И в нынешнем году намерены перевыполнить, - поделилась ожиданиями заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Оксана Александрова. - Да, в 2020-м пандемия несколько сдержала темпы строительства. Но в нынешнем году работы идут на многих объектах. Сейчас возводится более 90 зданий. Давно не строили такое количество одновременно. Мы ожидаем до конца 2021 года сдачи около 30 многоквартирных домов.

Очень большой прирост идет и в индивидуальном жилищном строительстве. Объемы растут на 20-30 процентов ежегодно. А в этом году региональный минстрой ожидает "в плюс" не менее 60 процентов по сравнению с предыдущим. То есть люди готовы не только приобретать квартиры, но и сами строить на земле.

Пик жилищного строительства в Амурской области выпал на 2013 год, когда сложилось сразу несколько обстоятельств: хорошие рыночные условия, реализация жилищных программ (например, именно тогда возвели большой микрорайон Таежный в Тынде для переселенцев из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа). Да и китайских строителей было много. Затем начался спад, который продолжался до 2019 года, когда произошел резкий скачок.

В нынешних условиях предприятиям отрасли во многом помогают и большие объемы работ на амурских объектах здравоохранения, на что в текущем году были выделены 1,3 миллиарда рублей из областного бюджета. Проводятся капремонты (в частности, в областной клинической больнице), строятся новые объекты. К примеру, в будущем году планируется сдать новую поликлинику в селе Поярково, работы там уже идут. Все это позволяет бизнесу участвовать в торгах и получать гарантированную государством работу, занимать своих сотрудников и получать доход.

Реестр тает

Для решения проблемы обманутых дольщиков в России провели реформу долевого строительства - с июля 2019 года внедрили систему эскроу-счетов. Собираемые с будущих жильцов деньги аккумулируются не у застройщика (который мог не рассчитать стоимость стройматериалов, все растратить или вообще оказаться мошенником), а на специальных эскроу-счетах в банках. Таким образом средства граждан оказываются защищены.

Опытный каменщик в Приамурье может зарабатывать около 120 тысяч рублей. А молодой специалист получает 50-60 тысяч

Проблема обманутых дольщиков для Амурской области долгое время стояла очень остро. Уголовные дела, реальные сроки для руководителей стройфирм, сотни людей, оставшихся без своих честно заработанных миллионов рублей и без квартир, пикеты у здания областного правительства - все это стало обыденным явлением. Решали проблемы дольщиков в регионе в том числе за счет областного бюджета - способ непростой и не самый популярный. Теперь все это, кажется, позади. Система эскроу-счетов нацелена на то, чтобы новых обманутых дольщиков не появлялось. А благодаря работе правительства региона реестр граждан, вложившихся в "долевку", но не получивших жилплощадь, постепенно тает. Полностью проблему должны закрыть в 2023 году. Амурчанам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, предложили два варианта решения проблемы: получить деньги или же квартиры. Сейчас в реестре остались те, кто предпочел жилплощадь. Это 62 человека, из которых 15 станут владельцами квартир в 2022 году, а остальные - в 2023-м. Жилье возводит застройщик, получивший для строительства землю в аренду на льготных условиях.

Кадры в кадре

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса повлекло сложности для застройщиков. В Амурской области привыкли приглашать работников из Китая - денег они обычно просят немного, а трудятся хорошо.

- Отсутствие иностранной рабочей силы - а на ее долю приходилось 80 процентов всех строителей - подкосило отрасль. Вначале мы очень сильно "просели", - признает министр строительства и архитектуры Амурской области Николай Сибиряков. - Подрядные организации справлялись разными способами: кто-то обучал местных жителей, кто-то привозил новых сотрудников из других регионов.

Сейчас предприятия укомплектованы. А в будущем власти планируют сделать ставку на амурские кадры. Для этого проводят работу с молодежью: областной минстрой организует совместные мероприятия с министерством образования и науки, а также управлением занятости. Помогает и формирование стройотрядов: один из таких работает сегодня в Благовещенске на сооружении школы на 1500 мест, самой большой в истории области.

Кстати, привлечь парней на стройку порой сложнее, чем девушек. Николай Сибиряков привел случай из личного опыта: недавно он присутствовал на сдаче в колледже экзамена по кладке кирпича. Одна из девушек отлично справилась - и она пойдет на стройку, уже нашла себе работодателя. А вот из общения с юношами министр узнал, что они не так уверены в выборе профессии. После учебы идут в армию, а затем - кто знает? Может быть, продолжат служить по контракту или найдут работу в иной сфере.

Между тем строительная отрасль становится все более привлекательной. По словам Николая Сибирякова, опытный каменщик в Приамурье может зарабатывать около 120 тысяч руб­лей. А молодой специалист получает 50-60 тысяч. Для вчерашнего студента совсем неплохо. И зарплата в отрасли будет расти, подчеркивает министр.

Сегодня на стройке активно внедряют цифровые технологии. Речь идет не только о системах видеонаблюдения, позволяющих отслеживать обстановку на объекте, но и о BIM (Building Information Modeling) - проектировании зданий и сооружений в цифровом формате. Это та сфера, где современная молодежь вполне может себя найти и стать высококвалифицированными, востребованными и хорошо оплачиваемыми специалистами.