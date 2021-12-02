Китай закрыл в Забайкалье ввоз товаров в Россию

Ввоз товаров в Россию из Китая через международный пограничный пункт пропуска (МАПП) Маньчжурия в Забайкальском крае будет временно прекращен с 3 декабря. Об этом 2 декабря сообщили власти города Маньчжурия в письме министерству планирования и развития Забайкальского края.

"Согласно решению Штаба по профилактике и контролю эпидемии города с 03 декабря 2021 г. на МАПП Манчьжурия будет временно приостановлен экспорт товаров в Россию", - говорит в письме. Перевод документа опубликован на портале Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Как поясняется в письме, такие меры являются временными и вынужденными. Они призваны предотвратить и "взять под контроль" эпидемию в городе. Меры будут корректироваться в зависимости от складывающейся ситуации.

Как указывает китайская сторона, несмотря на принятые ранее строгие меры, необходимо и дальше сокращать потоки людей, так как в инспекции проходящих грузов происходят частые перемещения персонала, что создает высокий риск передачи инфекции.

Ранее с 1 декабря Китай прекратил принимать грузы, идущие по железной дороге без контейнеров.