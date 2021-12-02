Пошлины не помешали продавать амурскую сою в Китай

В Приамурье завершается уборка сои. К концу ноября было намолочено 1,2 миллиона тонн. Область - ведущий в России производитель этой культуры. Для сравнения: по всей стране урожай на ту же дату составлял 4,9 миллиона тонн. Нынешнюю кампанию по сбору сои в Амурской области считают идеальной. При этом показатели еще не окончательные, работы в полях продолжаются.

Но собрать урожай - еще не все. Его надо будет выгодно продать. В этом году в России на сою были введены 30-процентные экспортные пошлины (с 1 июля - 20-процентные). К такой мере прибегли, чтобы стимулировать продажу не только за рубеж, но и на внутренний рынок.

- В начале года, когда приняли эти решения, у многих была паника. Слышались мнения, что это невыгодно, что аграрии сеять не станут, а соя упадет в цене. Мы же на всех уровнях говорили, что такого не произойдет, - заявил зампред правительства Амурской области - министр сельского хозяйства Олег Турков. - Такие же действия предпринимаются и в отношении другой продукции, например, удобрений. Если не делать этого, то в условиях экономического кризиса, связанного с пандемией, все продовольствие из Российской Федерации "уедет", и нам самим есть будет нечего.

По словам Олега Туркова, пошлины никак не сказались на ценах. Вся соя, которая была выращена в 2020 году, реализована. Среди прочего и в Китай - в том же объеме, в котором регион продавал ранее. Глава регионального минсельхоза надеется, что и нынешний урожай не залежится на складах. В то же время амурская соя пользуется спросом и в центральных регионах РФ. Правительство установило субсидии на перевозку бобов, чтобы заводы в стране были загружены.

Вся соя, которая была выращена в 2020 году, реализована. Среди прочего и в Китай - в том же объеме, в котором регион продавал ранее. Эксперты считают, что и нынешний урожай не залежится на складах

Традиционно более 90 процентов сои регион продает в Китай. В то же время здесь стараются налаживать отношения с Японией, Южной Кореей и Вьетнамом.

Надо учесть, что на многие планы может повлиять пандемия COVID-19, а также сложив­шаяся в Приамурье неблагополучная ситуация с африканской чумой свиней. Покупатели, в том числе зарубежные, стараются не контактировать с теми территориями, где отмечается АЧС, даже если речь идет о закупке продукции растениеводства.

Амурские аграрии подготовили под сою на следующий год достаточно земли. Другое дело, что при этом в области не хватает собственных овощей и картофеля. Их производство необходимо увеличить - и лучше в несколько раз. Уже в ноябре на прилавках в магазинах трудно найти местную сельскохозяйственную продукцию - в основном все зарубежное или из других регионов России. Поэтому власти региона намерены поддерживать тех аграриев, которые будут готовы отказаться от сои, несмотря на ее высокую рентабельность, и перейти на другие культуры. Небольшой штрих: около 30 процентов посадок картофеля и 40 процентов посевов овощей погиб­ло в Приамурье в 2021 году в период паводка. Тем не менее урожайность и того и другого оказалась выше, чем в прошлом году.