Сухогруз с углем затонул в Японском море из-за шторма

Потерпевшее крушение судно следовавшее из российского порта Находка в японский Кинуура, затонуло во время шторма. Об этом ТАСС сообщил начальник морского спасательно-координационного центра (МСКЦ) Владивосток Николай Пирожков.

Он рассказал, что накануне вечером поступила информацию об обнаружении спасательного мотобота, подающего сигналы бедствия, в 60 милях к северо-востоку от острова Улында. На нем находились 17 человек экипажа теплохода Houei Cristal, следовавшего под флагом Панамы в Японию с грузом угля.

МСКЦ Владивосток совместно с Росморречфлотом начал спасательную операцию, к которой привлекли береговую охрану Республики Корея.

Утром людей вывезло патрульное судно береговой охраны.

Ранее "РГ" писала, что катастрофа произошла в 380 километрах от японской префектуры Симанэ.