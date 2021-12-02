Ураганный ветер и метель обрушатся на Чукотку

Главное управление МЧС по Чукотскому АО распространило экстренное предупреждение о снегопаде с ураганным ветром.

"2 декабря на территории округа прогнозируется ветер до 20-25 метров в секунду, на побережье - 28-33 м/с, утром и днем 3 декабря порывы будут достигать 33-38 метров в секунду, в Анадырском районе - 38-43 м/с с сильной метелью", - информирует сайт ведомства.

Глав муниципалитетов предупредили о надвигающейся стихии и снабдили рекомендациями о том, какие меры следует предпринять. Все силы и средства спасателей готовы отреагировать на возможные происшествия.