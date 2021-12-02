В Хабаровском крае снегопад нарушил работу двух аэропортов

Сильный снегопад стал причиной закрытия двух аэропортов в Хабаровском крае. Задержаны несколько авиарейсов.

Как сообщает пресс-служба Хабаровского аэропорта в своем Telegram-канале, закрыты два авиаузла - в Комсомольске и Николаевске-на-Амуре. Там ведут расчистку взлетных полос от сугробов. Закрытый накануне из-за метели аэропорт в Советской Гавани в четверг возобновил работу.

По последним данным, из аэропорта Хабаровска вторые сутки не могут вылететь рейсы в Николаевск, Нелькан и Советскую Гавань, на сутки задержан вылет самолетов в Богородское и Охотск, а также в сахалинскую Оху. Ожидается, что часть рейсов вылетит сегодня, другие перенесены на пятницу.

Напомним, в ночь на среду Хабаровский край оказался под воздействием снежного циклона. Из-за обильного снегопада в краевой столице был объявлен режим ЧС. Стихия серьезно нарушила авиасообщение, на главных магистралях были введены ограничения для движения пассажирских автобусов. До сих пор не работает паромная переправа Ванино-Холмск, которая связывает Сахалин с материком. Метель вызвала перебои с электроснабжением в восьми населенных пунктах.