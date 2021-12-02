В Забайкалье разрешили работу детских центров и спортивных секций

Новости

Гинцбург рассказал о составе детской вакцины от коронавируса 04:30
Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты 04:17
В Москву прибыли все три самолета с эвакуированными из Афганистана 03:42
Сухогруз с российским углем затонул в Японском море 02:57
В США россиянин Гричишкин получил пять лет тюрьмы за киберпреступления 02:30
В Турции на фоне рекордного падения лиры сменили министра финансов 02:10
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту" 01:20
Стрелка из американского Оксфорда обвинили в терроризме 00:28
Врачи "Челси" спасли жизнь болельщику во время матча 00:12
В Подмосковье школьник умер во время экзамена 01.12.2021
Годовая инфляция за прошедшую неделю составила 8,38% 01.12.2021
Первый Ил-76 с эвакуированными из Кабула приземлился в Подмосковье 01.12.2021
Алек Болдуин заявил, что не стрелял на съемках "Ржавчины" 01.12.2021
СМИ: У Трампа был положительный результат на COVID перед дебатами с Байденом 01.12.2021
До 1 607 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 01.12.2021
В США и ОАЭ выявлены первые случаи заболевания штаммом "омикрон" 01.12.2021
ВВП России в октябре вырос на 4,9% 01.12.2021
Вышел новый трейлер четвертой "Матрицы" с Лоуренсом Фишборном 01.12.2021
Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт 01.12.2021
Минэнерго: Ограничения Китая не окажут влияния на экспорт угля из РФ 01.12.2021
В Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей 01.12.2021
Составлен рейтинг самых полезных продуктов для иммунитета 01.12.2021
Росстат: Строительство по адресной инвестпрограмме реализовано лишь на 18% 01.12.2021
В США от последствий COVID-19 умер противник вакцинации 01.12.2021
Завершено расследование уголовного дела о халатности госинспектора автонадзора 01.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 03:59
Рубрика: Власть

В Забайкалье разрешили работу детских центров и спортивных секций

Текст: Ольга Коваль

Со 2 декабря в Забайкальском крае снят запрет на работу детских игровых центров, спортивных секций и учреждений дополнительного образования. Постановление об этом подписал губернатор Александр Осипов.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В Хабаровском крае продлят "удаленку" для студентов из-за COVID-19

"Решение о частичном снятии ограничений связано со снижением в крае детской заболеваемости коронавирусом. Темп упал с 6,2 процента до 5,2. Отмечу, что принимать посетителей можно только при соблюдении антиковидных мер", - пояснил зампред правительства региона Александр Бардалеев.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, все сотрудники детских центров должны быть вакцинированы от коронавируса или иметь сертификат о перенесенном заболевании. В учреждениях дополнительного образования занятия разрешено проводить только при заполняемости помещений не более 50 процентов. Родители детей должны быть готовы предъявить QR-код о вакцинации.

Кроме того, с четверга родителям разрешено заходить в детсады и школы, пропуском туда также станет QR-код.

Напомним, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Забайкалье с 25 октября введена система QR-кодов для доступа в кафе и рестораны, учреждения культуры и досуга, а с 8 ноября это требование распространили на торговые центры.

По данным краевого минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились 88 343 забайкальца, 74 398 человек выздоровели, 1 936 - скончались.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Президент РБ Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты
Косачев: Гипертрофированное самомнение превращает НАТО в угрозу человечеству
С 1 января 2022 года станет легче получить пенсию
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина