В Забайкалье разрешили работу детских центров и спортивных секций

Со 2 декабря в Забайкальском крае снят запрет на работу детских игровых центров, спортивных секций и учреждений дополнительного образования. Постановление об этом подписал губернатор Александр Осипов.

"Решение о частичном снятии ограничений связано со снижением в крае детской заболеваемости коронавирусом. Темп упал с 6,2 процента до 5,2. Отмечу, что принимать посетителей можно только при соблюдении антиковидных мер", - пояснил зампред правительства региона Александр Бардалеев.

Как уточнили в пресс-службе краевого правительства, все сотрудники детских центров должны быть вакцинированы от коронавируса или иметь сертификат о перенесенном заболевании. В учреждениях дополнительного образования занятия разрешено проводить только при заполняемости помещений не более 50 процентов. Родители детей должны быть готовы предъявить QR-код о вакцинации.

Кроме того, с четверга родителям разрешено заходить в детсады и школы, пропуском туда также станет QR-код.

Напомним, что из-за роста заболеваемости COVID-19 в Забайкалье с 25 октября введена система QR-кодов для доступа в кафе и рестораны, учреждения культуры и досуга, а с 8 ноября это требование распространили на торговые центры.

По данным краевого минздрава, за время пандемии коронавирусом заразились 88 343 забайкальца, 74 398 человек выздоровели, 1 936 - скончались.