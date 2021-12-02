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02.12.2021 09:47
Рубрика: Власть

Василий Орлов: Возводим новые километры дорог в сложных условиях

Текст: Сергей Набивачев
Строители нового моста через Зею в Благовещенске на следующей неделе планируют перевести транспортные потоки на объездной участок. Сложные условия, в которых приходится реализовывать проект, а также его современность отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

- В рамках единого объекта строительства Зейского моста возводятся новые километры дорог - это стройка с нуля и в сложных условиях. Учитывая особенности нашего климата и месторасположение моста, подъездные пути строятся с современным подходом, защищая дорогу от влияния паводков. Строительство идет параллельно на всех участках, - подчеркнул глава региона.

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Дорогу сделали в асфальтобетонном покрытии. Там, где объезд примыкает к федеральной трассе, произвели отсыпку строительной площадки для возведения первой и второй опор строящегося путепровода. Также ведутся работы по защите инженерных сетей и устройству объездного пути. Помимо этого, строители укрепляют откосы насыпи подъездных путей на дорожной части объекта.

- Мы продолжаем работу по устройству подъездных путей: отсыпке земляного полотна насыпи, а также, несмотря на сложные гидрологические условия, приступили к укреплению откосов насыпи, - рассказал заместитель руководителя обособленного подразделения по дорожному строительству АО "БТС-МОСТ" Олег Волков. - Для этого производим монтаж блоков упора в основании насыпи с последующей укладкой габионных конструкций на откосы и заполнением каменным материалом. Новая дорога строится с учетом негативного влияния возможных чрезвычайных ситуаций, высота насыпи составит от шести до десяти метров, что, в совокупности с укреплением откосов, позволит избежать как полного затопления дороги, так и ее размывов в результате паводков и возможных наводнений.

Отметим, что в Благовещенске есть мост через Зею. Но построен он еще в 80-е и постоянно возрастающую транспортную нагрузку выдерживает с трудом. К тому же после открытия движения по мосту через Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ транспортный поток увеличится еще больше. Поэтому и возникла необходимость в новом переходе.

Несколько дней назад о различных проектах, реализуемых АО "БТС-МОСТ", президенту Владимиру Путину доложил председатель совета директоров Руслан Байсаров. Затронули в разговоре и амурские стройки, в том числе новый Зейский мост.

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