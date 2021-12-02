Жительница Забайкалья пойдет под суд за истязание сирот

В Забайкалье направлено в суд уголовное дело сотрудницы учреждения для детей-сирот. 48-летнюю женщину обвиняют в истязании воспитанников. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Следствие считает, что с января по июнь этого года работница систематически избивала девятерых подопечных. Изначально сообщалось о том, что издевательствам подверглись трое детей. Когда об этом стало известно, женщину уволили. Сейчас она находится под стражей.

"Прокуратура внесла представление об устранении нарушений прав несовершеннолетних, а также законодательства о профилактике жестокого обращения с детьми в краевое министерство труда и соцзащиты населения. После его рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, виновные привлечены к ответственности", - добавили в надзорном ведомстве.