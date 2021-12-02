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02.12.2021 00:45
Рубрика: Культура

Как Гарри Бардин стал почетным гражданином Оренбурга

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 273(8624)
Выдающийся российский режиссер-аниматор Гарри Бардин стал почетным гражданином Оренбурга. За присвоение этого звания уроженцу областного центра городские депутаты проголосовали единогласно.
Во время визитов в Оренбург Гарри Бардин неизменно навещает дом своего детства. Фото: Игорь Храмов Во время визитов в Оренбург Гарри Бардин неизменно навещает дом своего детства. Фото: Игорь Храмов
Во время визитов в Оренбург Гарри Бардин неизменно навещает дом своего детства. Фото: Игорь Храмов

Полгода назад с такой инициативой выступил Оренбургский благотворительный фонд "Евразия". Предложение горячо поддержали десятки тысяч жителей города.

Фото: Министерство культуры Республики Северная Осетия-Алания
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- Звание почетного гражданина Оренбурга не присуждалось уже 20 лет, нам было важно возобновить эту традицию. Согласно положению правом выдвижения обладают лишь трудовые коллективы, насчитывающие 100 и более человек, - рассказал "РГ" директор фонда, писатель и краевед Игорь Храмов. - Первыми на наш призыв откликнулись сотрудники гостелерадиокомпании "Оренбург", областной детской больницы, научной библиотеки им. Крупской, ряд крупных коммерческих структур и газодобывающих компаний. На стадии всенародного обсуждения о своей поддержке кандидатуры Гарри Бардина смогли заявить и другие организации, а также студенты и преподаватели вузов.

Классик мировой мультипликации родился в Оренбурге (в то время - Чкалов) 11 сентября 1941 года. Его мама ехала в эвакуацию из Киева в Магнитогорск. Но начавшиеся в дороге роды поменяли планы. Новорожденного назвали Гаррик - так записано в документах оренбургского загса.

- Как-то во время вручения Гарри Яковлевичу очередной премии он пошутил: "Я родился в Европе". И пояснил, что первые годы своей жизни он провел в Оренбурге в доме на Советской, 1 - он стоит на берегу Урала, разделяющего Европу и Азию. На другом берегу - Азия, - пояснил Игорь Храмов.

Фото: Предоставлено Москино
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В Оренбурге будущий обладатель пяти премий "Ника", "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и других престижных наград прожил до 1944 года. Впоследствии Бардин неоднократно приезжал сюда. Он представлял землякам свои новые работы и книгу воспоминаний.

Как отмечается в резолюции горсовета, высшей степени отличия Оренбурга режиссер удостоен "За вклад в нравственное, духовное, физическое, патриотическое воспитание, просвещение и образование подрастающего поколения (молодежи) и яркую творческую общественную

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