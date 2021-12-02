Мордовия отдала часть земель нижегородскому Сарову

Мордовия стала меньше на 55 гектаров - республика отдала часть своих земель нижегородскому Сарову. Соответствующие изменения в региональное законодательство внесло Госсобрание РМ. Напомним, что указ о расширении территории закрытого города был подписан президентом РФ в августе.

На состоявшейся накануне сессии депутаты утвердили новые границы Темниковского района, а также ряда расположенных там муниципальных образований.

Как отметил глава района Сергей Кизим, передаваемый Сарову участок представляет собой отдаленный лесной массив: "Дорог там нет, населенных пунктов нет. По сути, это было кадастровой ошибкой".

А глава Мордовии Артем Здунов напомнил, что город Саров, где расположен федеральный ядерный центр, является стратегическим объектом.

- Это необходимая мера для обеспечения безопасности Российской Федерации, - констатировал лидер региона.

Как уже писала "РГ", помимо мордовских земель, к Сарову присоединятся часть территорий Вознесенского района и Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

В соответствии с указом главы государства, на этих территориях будет действовать особый режим, предусматривающий ограничения на въезд и постоянное проживание, на полеты летательных аппаратов и иные ограничения в соответствии с законодательством.