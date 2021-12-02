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02.12.2021 08:25
Рубрика: Происшествия

В Башкирии осудили пьяного водителя, виновного в смерти своего сына

Текст: Айгуль Камаева

Житель Кигинского района признан виновным в ДТП, в котором погиб его двухмесячный сын. Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета РФ.

В Перми 19-летнюю девушку осудили за пьяную езду с ребенком

Авария произошла 11 июля 2021 года около 22.00 часов по местному времени. Как установил суд, 34-летний мужчина сел за руль автомобиля Mitsubishi Lancer пьяным. В салоне было шесть пассажиров, включая двухмесячного ребенка, которого держала на руках мать. На 11-м километре дороги Верхние Киги - Ибраево водитель потерял контроль над автомобилем и допустил занос. Машина опрокинулась, младенец вылетел через разбившееся заднее окно. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, малыш скончался в больнице на следующее утро.

Суд приговорил водителя к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, а также лишил права управлять транспортными средствами в течение двух лет. Приговор вступил в законную силу.

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