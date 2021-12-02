На Алтае мужчина погиб из-за взрыва системы отопления

В Горняке Локтевский района Алтайского края накануне вечером в одном из частных домов произошел сильный хлопок печного отопления. Пожилой хозяин от полученных травм скончался в больнице.

Следственные органы проводят проверку по факту ЧП. Как рассказала помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Елена Коновалова, следователи уже осмотрели место происшествия и назначили все необходимые экспертизы. По предварительным данным, причиной взрыва могло быть отсутствие воды в расширительном бачке отопительной системы.

Напомним, что с 30 ноября следственные органы Алтайского края проверяют ситуацию с поставками угля в Локтевский район, где в последние дни ощущался острый дефицит топлива. Особенно страдали из-за нехватки угля жители частных домов.

"Нынешнее ЧП не связано с дефицитом топлива, уголь в доме был", - отметили в СК.