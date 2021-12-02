Из шахты "Листвяжной" подняли тела еще двух погибших

Тела двух погибших в результате аварии 25 ноября горняков подняли сегодня на поверхность горноспасатели.

Как сообщают власти Кузбасса, три отделения ВГСЧ начали спуск в шахту для проведения разведки в 12 часов по местному времени. В результате были подняты два тела, обнаруженные в шахте ранее.

По предварительным данным (исходя из номеров головных светильников), это тела подземных проходчиков участка подготовительных работ №2 Юрия Кигигечева и Александра Ерлина.

Напомним, трагедия на "Листвяжной" произошла 25 ноября. В штреке произошел взрыв метана, на глубине 250 метров распространился дым. В результате ЧП погиб 51 человек, в их числе как рабочие шахты, так и спасатели. Один из сотрудников МЧС, пропавший в ходе спасательных работ, вышел на поверхность.