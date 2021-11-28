Выживший при аварии в шахте "Листвяжной" спасатель вернется к работе

Горноспасатель-медик Александр Заковряшин, который смог сам выбраться из шахты "Листвяжной" через сутки после взрыва, готов, завершив лечение, вернуться на работу.

Он сегодня рассказал журналистам, как смог выжить в аварийной шахте. Помогла так самая "свежая струя" - единственное, на что можно надеяться в подобных ситуациях. Обнаружив поток свежего воздуха, Заковряшин отдышался, передохнул, а затем стал пробираться к выходу. С собой у него по долгу службы были разные медикаменты, но пользоваться ими Александр не стал. Непростой многокилометровый путь он преодолел, только благодаря возможности дышать и двигаться.

После того, как поисково-спасательная операция на "Листвяжной" из-за осложнения ситуации днем 25 ноября была приостановлена, на поверхность не вышли шесть бойцов Новокузнецкого горноспасательного отряда МЧС России. Александр Заковряшин, который оказывал медицинскую помощь пострадавшим под землей, также числился в списках погибших. Но еще до полудня 26 ноября он вышел из шахты самостоятельно. 51-летний мужчина получил переохлаждение и отравление окисью углерода, его сразу доставили в Центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. А на следующий день, после консилиума врачей, отправили в Кемерово, в токсикологическое отделение Кузбасской клинической больницы скорой медицинской помощи имени М.А. Подгорбунского. Как сегодня сообщили медики, динамика его состояния умеренно положительная, угрозы жизни нет.

В военизированном горноспасательном отряде, выполняя обязанности медика, Заковряшин служит с 2010 года. Он помощник командира взвода. За время службы, согласно характеристике, проявил себя грамотным специалистом, постоянно повышающим свой профессиональный уровень. В августе 2015-го Заковряшина наградили нагрудным знаком МЧС России "За заслуги". И сегодня, отвечая на вопрос журналистов, готов ли он после всего перенесенного вернуться в профессию, Александр ответил: "Без проблем".

Как уточнил заведующий центром по лечению острых отравлений Кузбасской больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского Константин Сиворонов, из 64 пострадавших, нуждающихся в стационарном лечении, в этой больнице сейчас его проходят 13 человек. В тяжелом состоянии двое пациентов, у остальных травмы не тяжелые. Вчера из Ленинска-Кузнецкого в больницу доставили горнорабочего с признаками отравления окисью углерода.

О задымлении на шахте "Листвяжная" экстренные службы сообщили утром 25 ноября. Горноспасатели и врачи срочно выехали в поселок Грамотеино. Из 285 горняков, находившихся под землей, удалось эвакуировать 239. 51 человек погиб, 76 пострадали. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту трагедии, продолжается. Пять фигурантов, в числе которых директор шахты Сергей Махраков, его первый зам Андрей Молоствов и начальник 4-го аварийного участка Сергей Герасименок, обвиняемые в нарушении правил промышленной безопасности, арестованы на два месяца. Аналогичная мера пресечения избрана судом и для инспекторов Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и Сергея Винокурова. Им инкриминируют халатность при проведении проверок на добывающем предприятии.