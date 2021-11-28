Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" увеличилось до 76

Количество пострадавших в результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области выросло до 76. Из них 64 человека госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Власти уточнили, что четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще 14 человек врачи оценивают как средней степени тяжести. Состояние 46 человек признано удовлетворительным. 40 человек госпитализированы в Кузбасском клиническом центре охраны здоровья шахтеров. Всем пострадавших предоставлено комплексная медпомощь, в том числе консультации психологов и психотерапевтов.

Как пояснили в правительстве, рост количества пострадавших связан с отложенными симптомами недомогания, которые могут появляться через несколько дней после аварии. Кроме того, из-за отравления окисью углерода за помощью обращаются и горноспасатели.