Пострадавшим и семьям погибших в шахте "Листвяжная" выдадут 40 квартир

Сорок квартир выдадут пострадавшим и семьям погибших при взрыве на шахте "Листвяжная".

Об этом на совещании по вопросам угольной отрасли с участием президента Владимира Путина заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По его словам, вопросы поддержки семей погибших и пострадавших шахтеров решаются, напряжение постепенно уходит. Горняков и их родственников поддержали в правительстве РФ и в региональном правительстве, выплатив им компенсации - по миллиону рублей семьям погибших, по 400 тысяч тяжело пострадавшим, по 200 тысяч - легко травмированным. Также шахтерам выплатили компенсации на предприятии.