Власти увеличили компенсации пострадавшим и погибшим на "Листвяжной"

Семьи горняков, погибших и пострадавших на "Листвяжной" 25 ноября, получат дополнительные выплаты из областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба администрации регионального правительства, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей, семьи пострадавших, остающихся в тяжелом состоянии, - по 400 тысяч, а семьи тех, кто находится в состоянии средней и легкой степени тяжести, - по 200 тысяч рублей. Кроме того, зарплату за весь период простоя добывающего предприятия из-за аварийных работ будут выплачивать работникам не только "Листвяжной", но и подрядных организаций.

Как писала "РГ", сразу после аварии на шахте власти региона и муниципалитетов оказали семьям горняков экстренную помощь. Потерявшие родных получили по 250 тысяч рублей, проходящие лечение в больнице - по 150 тысяч рублей, а проходящие амбулаторное лечение - по 75 тысяч рублей. Потребности семей погибших и пострадавших власти области продолжают выяснять при индивидуальных встречах.

Тем временем

Технический совет утвердил подробный план выполнения аварийных работ на шахте, учитывая все возможные варианты развития событий и опираясь на доводы экспертов. На "Листвяжной" развернуто не шесть, как предполагалось ранее, а семь буровых установок. Две стоят на контрольных точках - в двадцати метрах до штрека, идет их обсадка. Продолжается бурение трех скважин для того, чтобы подавать в шахту стабилизирующие вещества. Сформированы достаточные запасы азота, углекислого газа и хладона. Горноспасатели продолжают откачку воды, подачу инертизирующих веществ и отбор проб шахтной атмосферы.