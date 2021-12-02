Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное

- Не должно быть привязки оплаты труда шахтеров к количеству добытого сырья. Это создает для них экономический стимул пренебрегать требованиями безопасности. Следует исключить из условно постоянной составляющей (70 процентов зарплаты) зависящие от выработки выплаты.
- Нужно ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности.
- Необходимо повышать роль профсоюзов.
- Следует уточнить ответственность за невыполнение требований по дегазации и детализировать состав административных нарушений.
- Нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ проектной и технологической документации, аудиторские компании можно определять в контакте с профсоюзами.
- Для шахт и угольных разрезов следует предусмотреть возможность создания ликвидационных фондов.
- Обеспечение госинспекторов должно быть не ниже среднего денежного содержания администрации шахт.
Видео: RT