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02.12.2021 17:21
Рубрика: Власть

Путин дал поручения по зарплатам горняков и безопасности на шахтах. Главное

Текст: Кира Латухина
После совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса президент указал подготовить перечень поручений. Нужно создавать шахтерам такие условия, чтобы им не нужно было рисковать жизнью ради зарплаты, а также ужесточить ответственность за нарушение требований безопасности и усилить роль профсоюзов, заявил Владимир Путин. "РГ" публикует главные тезисы поручений.
Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости
Фото: Михаил Метцель/ РИА Новости

- Не должно быть привязки оплаты труда шахтеров к количеству добытого сырья. Это создает для них экономический стимул пренебрегать требованиями безопасности. Следует исключить из условно постоянной составляющей (70 процентов зарплаты) зависящие от выработки выплаты.

- Нужно ужесточать ответственность за нарушение требований безопасности.

- Необходимо повышать роль профсоюзов.

- Следует уточнить ответственность за невыполнение требований по дегазации и детализировать состав административных нарушений.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области/ТАСС
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- Нужно заниматься проверками соответствия ведения горных работ проектной и технологической документации, аудиторские компании можно определять в контакте с профсоюзами.

- Для шахт и угольных разрезов следует предусмотреть возможность создания ликвидационных фондов.

- Обеспечение госинспекторов должно быть не ниже среднего денежного содержания администрации шахт.

Путин призвал реально помогать людям после трагедии на шахте в Кузбассе

Видео: RT

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