Путин отчитал руководство "Листвяжной" за сокрытие показателей загазованности

Президент России Владимир Путин возмущен действиями руководства шахты "Листвяжная" в Кемеровской области, где в результате взрыва метана погибли более 50 человек.

В четверг на совещании, посвященном этой трагедии, он зачитал предварительный отчет Следственного комитета, где сказано, что руководство предприятия скрывало реальное положение дел, в том числе - высокие показатели уровня взрывоопасного газа.

Глава государства заслушал доклады гендиретора АО "Холдинговая компания "СДС-уголь", которой принадлежит "Листвяжная", Геннадия Алексеева и председателя совета директоров холдинга Михаила Федяева. Оба, потупив взгляды, говорили, что все необходимые меры для безопасности работы в шахте принимали.

"Конечно, Следственный комитет и прокуратура будет с этим разбираться подробно, и никаких огульных обвинений, "наездов", как в народе говорят, никто допускать не будет", - сказал президент.

"Но все-таки вот заявления или предварительный отчет о работе Следственного комитета, где говорится, что принимались систематические меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности, фальсифицировались эти данные. Ведь кто-то это делал. Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем?", - спросил Владимир Путин.

"Результат-то какой? Трагический. Теперь все сидим, вы все головы опустили", - добавил он.