Сибиряки назвали самые крупные статьи расходов в ноябре

Новости

Аналитики предсказали уход молодежи из Facebook в 2022 году 11:00
Умер исполнитель "Русского танго" и "Танго Конго" Великий Жожо 10:55
В Минздраве пояснили, почему беременным не дают медотвод от прививки 10:52
Вышел русский трейлер фильма о жизни и творчестве поэта Дилана Томаса 10:51
Парад планет и комета: Что и когда можно будет увидеть в небе на Урале 10:46
Умер гуру электронной и экспериментальной музыки Элвин Лусье 10:42
Военные Юга России передали медикам регионов 215 тонн кислорода 10:38
В России хотят ввести новый штраф для водителей 10:30
Шеф Пентагона обвинил КНДР в дестабилизации региона 10:22
ФСБ: В России задержаны три агента спецслужб Украины 10:21
Противотанковой ракетой "Хризантема" вооружат вертолеты 10:16
В Москве Audi A6 арестовали за долги по штрафам 10:09
В Москве клинику опечатали за массовые нарушения при вакцинации от COVID 10:01
Эксперты назвали города с самым быстро дорожающим жильем 09:59
NASA: Астероид диаметром свыше 300 метров приблизится к Земле 09:58
Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте 09:37
Россияне назвали сумму, которая нужна им для счастья 09:34
Лукашенко: Референдум по Конституции Беларуси пройдет в феврале 2022 года 09:32
ECDC: Пока "омикроном" болеют легко и бессимптомно 09:30
Эстонский военный контингент выдвинулся в Польшу 09:27
В Иркутске приземлился самолет с отказавшей электроникой 09:16
Гол и передача Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" 09:07
В Приморье закрыли "китовую тюрьму" 08:38
Украина запросила у ЕС дополнительную финансовую помощь 08:37
Эксперт дала советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду 08:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 10:18

Сибиряки назвали самые крупные статьи расходов в ноябре

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 274(8625)
Более половины доходов омичи тратят на продукты и "коммуналку", более трети "съедают" кредиты. Аналогичная тенденция отмечена и в других регионах Сибири. Таковы данные исследования аналитиков "Авито Работы", основанного на интернет-опросе 7648 россиян из всех регионов страны.

Главные статьи расходов 68 процентов омичей - продукты, 71 процента - услуги ЖКХ, 34 процентов - выплаты по кредитам. В среднем по СФО - 71, 44 и 32 процента соответственно.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Больше всего за неделю выросли цены на муку, яйца, гречку и спички

Траты на одежду и обувь считают наиболее важными двенадцать процентов омских респондентов, на интернет и связь - семнадцать, покупку мебели и бытовой техники - девятнадцать процентов.

В приоритете восемнадцати процентов опрошенных - расходы на здоровье и медицину, столько же омичей считают важным раскошелиться на обслуживание автомобиля и транспортные расходы. Развлечения считают первостепенными три процента омичей - главным образом молодых. В других регионах Сибири те же самые предпочтения с разницей в три-шесть процентов.

Молодые люди тратят заметно больше денег на развлечения и учебу, а также на аренду жилья, чем люди старшего поколения. Мужчины стараются не экономить на автомобилях, женщины - на одежде и образовании детей.

Больше всего денег на путешествия тратят москвичи - шестнадцать процентов (в среднем по стране - восемь процентов). Максимальный показатель расходов на питание - в Санкт-Петербурге (74 процента против 70 общероссийских). Здесь же вдвое меньше респондентов, чем в целом по стране, считают первостепенными траты на интернет и связь.

Максимальный приоритет расходов на выплаты по кредитам, а также на здоровье и медицину - у казанцев, на транспорт - у воронежцев.

- Пандемия, безусловно, повлияла на то, что россиянам не хватает денег. Свидетельством тому - повышенный спрос на вакансии с ежедневными или еженедельными выплатами. И работодатели идут навстречу. Предлагают различные форматы дополнительного заработка - от удаленной работы и выполнения разовых задач на компьютере до коротких смен на кассе или складе в удобное время и недалеко от дома, - подчеркивает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск

Главное сегодня

Лукашенко оценил перспективу создания единой с РФ валюты
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19
Косачев: Гипертрофированное самомнение превращает НАТО в угрозу человечеству
В США суд отклонил иск экс-акционеров ЮКОСа к РФ на 50 млрд долларов
Гинцбург: Новый штамм коронавируса "омикрон" может вытеснить "дельту"