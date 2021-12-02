Сибиряки назвали самые крупные статьи расходов в ноябре

Более половины доходов омичи тратят на продукты и "коммуналку", более трети "съедают" кредиты. Аналогичная тенденция отмечена и в других регионах Сибири. Таковы данные исследования аналитиков "Авито Работы", основанного на интернет-опросе 7648 россиян из всех регионов страны.

Главные статьи расходов 68 процентов омичей - продукты, 71 процента - услуги ЖКХ, 34 процентов - выплаты по кредитам. В среднем по СФО - 71, 44 и 32 процента соответственно.

Траты на одежду и обувь считают наиболее важными двенадцать процентов омских респондентов, на интернет и связь - семнадцать, покупку мебели и бытовой техники - девятнадцать процентов.

В приоритете восемнадцати процентов опрошенных - расходы на здоровье и медицину, столько же омичей считают важным раскошелиться на обслуживание автомобиля и транспортные расходы. Развлечения считают первостепенными три процента омичей - главным образом молодых. В других регионах Сибири те же самые предпочтения с разницей в три-шесть процентов.

Молодые люди тратят заметно больше денег на развлечения и учебу, а также на аренду жилья, чем люди старшего поколения. Мужчины стараются не экономить на автомобилях, женщины - на одежде и образовании детей.

Больше всего денег на путешествия тратят москвичи - шестнадцать процентов (в среднем по стране - восемь процентов). Максимальный показатель расходов на питание - в Санкт-Петербурге (74 процента против 70 общероссийских). Здесь же вдвое меньше респондентов, чем в целом по стране, считают первостепенными траты на интернет и связь.

Максимальный приоритет расходов на выплаты по кредитам, а также на здоровье и медицину - у казанцев, на транспорт - у воронежцев.

- Пандемия, безусловно, повлияла на то, что россиянам не хватает денег. Свидетельством тому - повышенный спрос на вакансии с ежедневными или еженедельными выплатами. И работодатели идут навстречу. Предлагают различные форматы дополнительного заработка - от удаленной работы и выполнения разовых задач на компьютере до коротких смен на кассе или складе в удобное время и недалеко от дома, - подчеркивает управляющий директор "Авито Работы" Артем Кумпель.