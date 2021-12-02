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02.12.2021 15:58
Рубрика: Общество

В Омской области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Текст: Наталья Граф

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о введении обязательной вакцинации от коронавируса для пожилых жителей региона.

Фото: Александр Корольков
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По данным главного санитарного врача по Омской области, наиболее поражаемая COVID-19 группа - это люди от 60 лет и старше.

- В структуре летальности доля лиц старше 60 лет составляет 87,25 процента, - приводит статистику региональное Управление Роспотребнадзора .

При этом уровень вакцинации данной возрастной группы недостаточен. Только 36 процентов пожилых омичей поставили прививки от коронавируса.

- Постановляю: лицам в возрасте 60 лет и старше организовать проведение иммунизации по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции, - сообщает на сайте ведомства главный санитарный врач Омской области Александр Крига.

Отмечается, что первую прививку от коронавируса пожилым омичам необходимо сделать до 24 декабря этого года, а вторую - до 15 января 2022 года.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Вакцинация от коронавируса

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