В Омской области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о введении обязательной вакцинации от коронавируса для пожилых жителей региона.

По данным главного санитарного врача по Омской области, наиболее поражаемая COVID-19 группа - это люди от 60 лет и старше.

- В структуре летальности доля лиц старше 60 лет составляет 87,25 процента, - приводит статистику региональное Управление Роспотребнадзора .

При этом уровень вакцинации данной возрастной группы недостаточен. Только 36 процентов пожилых омичей поставили прививки от коронавируса.

- Постановляю: лицам в возрасте 60 лет и старше организовать проведение иммунизации по эпидемиологическим показаниям против коронавирусной инфекции, - сообщает на сайте ведомства главный санитарный врач Омской области Александр Крига.

Отмечается, что первую прививку от коронавируса пожилым омичам необходимо сделать до 24 декабря этого года, а вторую - до 15 января 2022 года.