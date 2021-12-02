Бывшего вице-мэра Геленджика обвинили в краже и хищениях

Бывшего вице-мэра Геленджика отправят под суд по обвинению в краже, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении полномочий, что в итоге привело к нанесению ущерба муниципалитету в 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как уточнили "РГ" в правоохранительных органах региона, речь идет о бывшем высокопоставленном 39-летнем чиновнике администрации Геленджика. Все обвинения, о которых идет речь, по данным следствия и прокуратуры, относятся к тому времени, когда он занимал должность вице-мэра в администрации курортного города. В отношении бывшего замглавы города-курорта было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям.

"По данным следствия, обвиняемый, являясь высокопоставленным должностным лицом, воспользовался своим служебным положением и, используя имевшиеся у него на хранении ключи от кешбокса паркомата автоматической парковочной системы, похитил из хранилища более 13 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В прокуратуре Краснодарского края также сообщили, что в апреле 2020 года чиновник, воспользовавшись своими властными полномочиями, в устной форме потребовал от двух местных предпринимателей прекратить их полностью законную деятельность на одном из пляжей села Кабардинка. Таким образом, он лоббировал интересы другого бизнесмена - своего знакомого. Получив отказ от предпринимателей, он организовал комплексную комиссию местного самоуправления, на основании заключения которой договор с указанными предпринимателями был расторгнут в одностороннем порядке. Но взамен предпринимательскую деятельность на пляже стал осуществлять другой бизнесмен - тот самый знакомый чиновника. Стоит отметить, что в марте 2021 года судом это решение о расторжении договора с предпринимателями признано незаконным и отменено.

"Так же, по данным следствия, чиновник с 31 декабря 2019 года по 3 августа 2020 года, вопреки учредительным документам администрации города-курорта, на безвозмездной основе, по устной договоренности, предоставил одному из бизнесменов города право пользования объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В результате его действий казне муниципалитета был причинен ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей".

В правоохранительных органах добавили, что всеми вышеперечисленными действиями чиновник явно вышел за пределы своих должностных полномочий.

Сейчас его уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Если вина экс-мэра будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, накануне сообщалось, что полиция завершила расследование уголовного дела в отношении еще одного бывшего первого вице-мэра Геленджика, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для разбирательства стала организация свадебного торжества на бесплатной основе для сотрудника администрации города-курорта. Против 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.