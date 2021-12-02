Бывшего вице-мэра Геленджика обвинили в краже и хищениях

Новости

Путин проведет совещание по Кузбассу 13:19
Кабмин выделит 100 млрд рублей на опережающее расселение аварийного жилья 13:17
ЦБ: Большинство микрозаймов в России выдается по ставке 365% годовых 13:14
Кабмин выделил еще 6 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям 13:08
ЦБ хочет обязать банки проверять операции по переводам 12:58
"С кредитом и без квартиры": Сбербанк сообщил о новом тренде мошенничества 12:54
СК начал проверку после смерти школьника на экзамене 12:52
Из-за штамма "омикрон" в аргентинский порт не пустили круизное судно 12:41
В новой Москве подорожали квартиры 12:28
В ПФР напомнили о доплате к пенсии в размере 2 тысяч рублей 12:26
Володин и Лукашенко обсудили законы в рамках союзных программ 12:18
Из шахты "Листвяжной" подняли тела еще двух погибших 12:17
В Санкт-Петербурге мошенник снял со счетов граждан 12 миллионов рублей 12:12
Навальный выплатил 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана 11:51
Север Франции будет патрулировать самолет Frontex 11:44
Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов 11:21
Больше половины рыбных консервов из сайры оказались подделкой 11:11
Лукашенко рассказал о предстоящих военных учениях Беларуси и РФ 11:08
Вышел трейлер масштабной военной драмы "Крылья над Берлином" 11:06
Ольга Любимова наградила лучшие детские школы искусств и их преподавателей 11:03
Аналитики предсказали уход молодежи из Facebook в 2022 году 11:00
В Минздраве пояснили, почему беременным не дают медотвод от прививки 10:52
Власти увеличили выплаты семьям пострадавших и погибших на "Листвяжной" 10:50
Парад планет и комета: Что и когда можно будет увидеть в небе на Урале 10:46
Военные Юга России передали медикам регионов 215 тонн кислорода 10:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
В "РГ" 3 декабря наградят победителей конкурса "Золотой Гонг-2021"
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
02.12.2021 13:14
Рубрика: Происшествия

Бывшего вице-мэра Геленджика обвинили в краже и хищениях

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

Бывшего вице-мэра Геленджика отправят под суд по обвинению в краже, злоупотреблении должностными полномочиями и превышении полномочий, что в итоге привело к нанесению ущерба муниципалитету в 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Станислав Ермолаев/РГ
На берегу моря под Анапой начался снос "судейского самостроя"

Как уточнили "РГ" в правоохранительных органах региона, речь идет о бывшем высокопоставленном 39-летнем чиновнике администрации Геленджика. Все обвинения, о которых идет речь, по данным следствия и прокуратуры, относятся к тому времени, когда он занимал должность вице-мэра в администрации курортного города. В отношении бывшего замглавы города-курорта было возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям.

"По данным следствия, обвиняемый, являясь высокопоставленным должностным лицом, воспользовался своим служебным положением и, используя имевшиеся у него на хранении ключи от кешбокса паркомата автоматической парковочной системы, похитил из хранилища более 13 тысяч рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В прокуратуре Краснодарского края также сообщили, что в апреле 2020 года чиновник, воспользовавшись своими властными полномочиями, в устной форме потребовал от двух местных предпринимателей прекратить их полностью законную деятельность на одном из пляжей села Кабардинка. Таким образом, он лоббировал интересы другого бизнесмена - своего знакомого. Получив отказ от предпринимателей, он организовал комплексную комиссию местного самоуправления, на основании заключения которой договор с указанными предпринимателями был расторгнут в одностороннем порядке. Но взамен предпринимательскую деятельность на пляже стал осуществлять другой бизнесмен - тот самый знакомый чиновника. Стоит отметить, что в марте 2021 года судом это решение о расторжении договора с предпринимателями признано незаконным и отменено.

"Так же, по данным следствия, чиновник с 31 декабря 2019 года по 3 августа 2020 года, вопреки учредительным документам администрации города-курорта, на безвозмездной основе, по устной договоренности, предоставил одному из бизнесменов города право пользования объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. - В результате его действий казне муниципалитета был причинен ущерб в размере более 1,2 миллиона рублей".

В правоохранительных органах добавили, что всеми вышеперечисленными действиями чиновник явно вышел за пределы своих должностных полномочий.

Сейчас его уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения. Если вина экс-мэра будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, накануне сообщалось, что полиция завершила расследование уголовного дела в отношении еще одного бывшего первого вице-мэра Геленджика, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для разбирательства стала организация свадебного торжества на бесплатной основе для сотрудника администрации города-курорта. Против 49-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Борьба с коррупцией

Главное сегодня

Депутаты предложили строго наказывать за агрессивное вождение
Роскомнадзор ограничит работу еще шести VPN-сервисов
Бастрыкин возбудил против Рашкина уголовное дело о незаконной охоте
В Москве заработал новый алгоритм медотвода от вакцинации против COVID-19
Ракетные комплексы "Бастион" встали на дежурство на Курилах
Как не попасть в ловушку продавцов и избежать финансовых проблем
Прокуратура и полиция нашли действенный способ воздействия на автоблогеров-хулиганов