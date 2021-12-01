Экс-замглавы Геленджика обвинили в организации бесплатной свадьбы

Полиция завершила расследование уголовного дела в отношении бывшего первого вице-мэра Геленджика, которую обвиняют в превышении должностных полномочий. Поводом для разбирательства стала организация свадебного торжества на бесплатной основе для сотрудника администрации Геленджика, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сейчас 49-летняя экс-замглавы администрации города-курорта, по данным правоохранительных органов, уже уволена из мэрии курортного города. Против нее возбуждено уголовное дело по статье "превышение должностных полномочий", а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"По данным следствия, женщина, являясь высокопоставленным должностным лицом администрации Геленджика, воспользовавшись своим положением, дала поручение директору муниципального Дома культуры бесплатно организовать развлекательную программу свадебного торжества для одного из сотрудников мэрии города, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - После мероприятия чиновница по предварительному сговору с соучастницей издали приказ о поощрении работников за выполнение ими особо важных и срочных работ, которые, однако, не были связаны с деятельностью учреждения, прописанной в уставе".

В полиции добавили, что в результате деятельности обвиняемых муниципалитету был причинен ущерб на сумму более 100 тысяч рублей.

Из источников в силовых органах региона редакции "РГ" стало известно, что сотрудник администрации, для которого устроили бесплатную свадьбу, является одним из помощников главы города. В итоге, по данным полиции, получилось, что этот работник мэрии смог отпраздновать торжество, ничего не заплатив, а затраты были покрыты из бюджета подведомственной организации - муниципального Дома культуры.

Сейчас уголовное дело в отношении бывшего первого вице-мэра Геленджика с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. Если вина женщины будет доказана, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Напомним, дело о дисквалификации мэра Геленджика, Алексея Богодистова, также в ближайшее время будет рассматриваться в краевом суде. Как уже писала "РГ", суд привлек его к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора и дисквалифицировал сроком на один год. В соответствии с этим решением глава города не имеет права подписи документов, а также не может принимать никаких решений, которые касаются муниципалитета. Однако Алексей Богодистов обжаловал решение в вышестоящей инстанции - краевом суде. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, слушание дела назначено на восьмое декабря. Сам Алексей Богодистов на данный момент продолжает работать в должности мэра Геленджика.

Кстати

В течение короткого времени на Кубани сменились мэры крупнейших черноморских городов - Сочи, Анапы и Новороссийска. Летом 2019 года ушел с поста главы Сочи Анатолий Пахомов. Его место занял Алексей Копайгородский, которой ранее работал в мэрии Краснодара в должности замглавы города, а затем - директором департамента внутренней политики администрации края.

Через год, летом 2020-го, подал в отставку глава Анапы Юрий Поляков. Его место занял Василий Швец, работавший до этого вице-губернатором Краснодарского края. А совсем недавно, 27 ноября, объявил о своей отставке мэр Новороссийска Игорь Дьяченко.

Стоит отметить, что все перестановки происходили после визитов с проверкой в курортные города губернатора Кубани Вениамина Кондратьева